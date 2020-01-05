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Бондаренко удачно стартовала на теннисном турнире в Шэньчжэне

Бондаренко удачно стартовала на теннисном турнире в Шэньчжэне
12:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Екатерина Бондаренко обыграла Мисаки Дои в первом круге теннисного турнира в Шэньчжэне.

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вышла во второй раунд турнира WTA International с призовым фондом 651 тыс 750 долл в китайском городе Шэньчжэнь. В стартовом матче киевлянка обыграла японскую теннисистку Мисаки Дои, занимающую 82-ю строчку в мировой классификации - 6:4, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты.

Это первая победа Екатерины в основной сетке турниров WTA в одиночном разряде после рождения в марте прошлого года дочери Евы.

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Следующей оппоненткой Бондаренко будет китаянка Чжан Шуай.

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WTA, Екатерина Бондаренко, Теннис, Новости тенниса.
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