Зверев обматерил отца во время матча ATP Cup (Видео)

Новости спорта:Александр Зверев по ходу поединка ATP Cup против грека Стефаноса Циципаса на русском языке обматерил своего отца.

Немецкий теннисист Александр Зверев по ходу поединка ATP Cup против грека Стефаноса Циципаса на русском языке обматерил своего отца.

«Да заткнись ты уже, е***й ты в рот, б**ь. Какого х*я ты мне вообще говоришь? Н**й мне это надо, б**ь? Я не могу эту е**ю подачу подать, а ты мне х**ю говоришь, б**ь», — чрезмерно эмоционально высказался Зверев.

Несмотря на то, что 22-летний Зверев выступает за Германию, он имеет российские корни. Его отец Александр в молодости также был теннисистом.

В итоге Зверев проиграл Циципасу в двух сетах (1:6, 4:6), но сборная Германии все же обыграла со счетом 2:1 Грецию благодаря победам Яна-Леннарда Штруффа и пары Кевина Кравица и Андреаса Миса.