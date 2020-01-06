Рейтинг ATP: кто в Топ-5 и позиции украинцев

Новости спорта:Сергей Стаховский опустился на три позиции в обновленном рейтинге ATP и теперь занимает 153-е место.

Украинский теннисист Сергей Стаховский опустился на три позиции в обновленном рейтинге ATP и теперь занимает 153-е место.

В то же время, вторая ракетка Украины Илья Марченко поднялся на 5 строчек и занял 251-ю позицию рейтинга.

В топ-10 произошло лишь одно изменение: бойфрэнд украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис поднялся на девятое место, подвинув испанца Роберто Баутисту-Агута.

Напомним, в женском рейтинге Свитолиной удалось подняться на одну строчку и обойти Бьянку Андрееску из Канады, теперь она занимает пятое место.

Рейтинг ATP:

1. Рафаэль Надаль (Испания, 9985)

2. Новак Джокович (Сербия, 9055)

3. Роджер Федерер (Швейцария, 6590)

4. Доминик Тим (Австрия, 5825)

5. Даниил Медведев (Россия, 5705)

6. Стефанос Циципас (Греция, 5300)

7. Александр Зверев (Германия, 3345)

8. Маттео Берреттини (Италия, 2870)

9. Гаэль Монфис (Франция, 2530, +1)

10. Роберто Баутиста-Агут (Испания, 2335, -1)

…

153. Сергей Стаховский (Украина, 344, -3)

251. Илья Марченко (Украина, 180, +5)

435. Владислав Орлов (Украина, 73, +3)

440. Данила Калениченко (Украина, 72, +2)