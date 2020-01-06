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Рейтинг ATP: кто в Топ-5 и позиции украинцев

Рейтинг ATP: кто в Топ-5 и позиции украинцев
12:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Сергей Стаховский опустился на три позиции в обновленном рейтинге ATP и теперь занимает 153-е место.

Украинский теннисист Сергей Стаховский опустился на три позиции в обновленном рейтинге ATP и теперь занимает 153-е место.

В то же время, вторая ракетка Украины Илья Марченко поднялся на 5 строчек и занял 251-ю позицию рейтинга.

В топ-10 произошло лишь одно изменение: бойфрэнд украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис поднялся на девятое место, подвинув испанца Роберто Баутисту-Агута.

Рейтинг WTA: кто в Топ-5 и позиции украинок

Напомним, в женском рейтинге Свитолиной удалось подняться на одну строчку и обойти Бьянку Андрееску из Канады, теперь она занимает пятое место.

Рейтинг ATP:

1. Рафаэль Надаль (Испания, 9985)

2. Новак Джокович (Сербия, 9055)

3. Роджер Федерер (Швейцария, 6590)

4. Доминик Тим (Австрия, 5825)

5. Даниил Медведев (Россия, 5705)

6. Стефанос Циципас (Греция, 5300)

7. Александр Зверев (Германия, 3345)

8. Маттео Берреттини (Италия, 2870)

9. Гаэль Монфис (Франция, 2530, +1)

10. Роберто Баутиста-Агут (Испания, 2335, -1)

153. Сергей Стаховский (Украина, 344, -3)

251. Илья Марченко (Украина, 180, +5)

435. Владислав Орлов (Украина, 73, +3)

440. Данила Калениченко (Украина, 72, +2)

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Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса.
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