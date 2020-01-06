Свитолина сенсационно зачехлила ракетку на старте турнира в Брисбене

Новости спорта:Элина Свитолина прекратила выступления на турнире в Брисбене уже по итогам первого раунда.

Элина Свитолина прекратила выступления на турнире в Брисбене уже по итогам первого раунда. Украинка в двух сетах проиграла Даниэль Коллинс.

Игра у Свитолиной совершенно не заладилась с самого начала — поражение в первом сете со счетом 1:6 при двух проигранных геймах на собственной подаче.

Исправить ситуацию во второй партии первой ракетке Украины не удалось. Снова поражение с результатом 1:6 при трех реализованных брейках Коллинс.

Завтра выступления в Брисбене начнет Даяна Ястремская. Вторая ракетка Украины сразится с Кики Бертенс.

WTA. Брисбен. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина, 4) — Даниэль Коллинс (США) 0:2 (1:6, 1:6)