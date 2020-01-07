Украинка Бондаренко уверенно шагает к титулу турнира в Шэньчжэне

Новости спорта:Катерина в двух сетах обыграла Чжан Шуай.

Украинка Катерина Бондаренко вышла в 1/4 финала турнира WTA Shenzhen Open в китайском Шэньчжэне. В матче второго круга она обыграла китаянку Чжан Шуай - 7:6 (10:8), 6:3.

Поединок продолжался 1 час 34 минуты. За это время Бондаренко единожды подала на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк.

Соперницей Катерины по 1/4 финала будет представительница Чехии Кристина Плишкова. Отметим, что для опытной украинки это первый четвертьфинал турниров WTA International с сентября 2017 года.

Ранее сообщалось, что другая украинская теннисистка, Леся Цуренко, завершила выступления на турнире в Шэньчжэне.