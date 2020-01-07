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Коллинз - о победе над Свитолиной: Я тренируюсь ради таких моментов

Коллинз - о победе над Свитолиной: Я тренируюсь ради таких моментов
12:25 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Даниэль Роуз Коллинз прокомментировала победу над Элиной Свитолиной на старте турнира в Брисбене.

27 ракетка мира Даниэль Роуз Коллинз прокомментировала победу над Элиной Свитолиной на старте турнира в Брисбене. Также американка рассказала о том, что борется с тяжелым недугом. Теннисистку цитирует пресс-служба соревнования.

«Это был крутой матч. Каждый день я тренируюсь ради такого, могу часами работать над нюансами какого-то удара. И вне корта тоже выкладываюсь на полную: создаю хорошую атмосферу и правильные условия для работы, хожу по врачам, посещаю психолога. Для меня было важно выйти на корт и вот так вот мощно сыграть с топ-теннисисткой, разнести ее.

В октябре мне диагностировали ревматоидный артрит, но все хорошо. Болезнь долго мне мешала, потому что врачи все никак не могли поставить верный диагноз. Но сейчас я лечусь и показываю, на что способна. Давно так хорошо себя не чувствовала».

Напомним, поражение Свитолиной от Коллинз стало самым быстрым для украинки с 2016 года.

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Все по теме:

Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса, Даниэль Роуз Коллинз.
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