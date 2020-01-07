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Вторник, 07.01.2020
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Теннисист Циципас разбил ракетку и поранил отца, за это на него накричала мать

Теннисист Циципас разбил ракетку и поранил отца, за это на него накричала мать
18:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Стефанос Циципас не смог сдержать эмоции на ATP Cup.

Греческий теннисист Стефанос Циципас после проигрыша первого сета в матче с австралийцем Ником Кирьосом на ATP Cup не смог сдержать эмоции и стал разбивать ракетку у своего кресла. Один из осколков угодил в руку его отцу Апостолосу, вызвав кровотечение, сообщает FOX Sports Australia. Отец и тренер Циципаса был вынужден покинуть корт, чтобы получить медицинскую помощь.

Увидев случившееся, на корт вышла мать Стефаноса Юлия Сальникова и накричала на него.

Во второй партии Циципас опять не справился с нервами и был оштрафован на одно очко за неспортивное поведение. В итоге Стефанос проиграл Кирьосу со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:7 (5:7).

Свитолина - в заявке сборной Украины на Кубок Федерации

Сборная Австралии вышла в четвертьфинал ATP Cup, команда Греции дорочно лишилась шансов на выход из группы.

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Теннис, Новости тенниса, Стефанос Циципас, ATP Cup.
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