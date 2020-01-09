Людмила Киченок пробилась в полуфинал Брисбена

Новости спорта:Людмила Киченок в паре с китаянкой Чжаосюань Ян прошла в полуфинал парного турнира в Брисбене.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с китаянкой Чжаосюань Ян прошла в полуфинал парного турнира в Брисбене.

Украинско-китайской паре в 1/4 финала удалось в непростой борьбе одолеть пару теннисисток Дарья Юрак (Хорватия) и Алисия Росольска (Польша). Встреча продлилась почти полтора часа.

Киченок с партнершой выиграли первый сет 6:3, но затем уступили 4:6. Судьбу встречи определил решающий тайбрэйк, во время которого со счетом 11:9 триумфовали Людмила и Ян.

В полуфинале Киченок и Чжаосюань сыграют против победителей встречи Се Шувэй/Барбора Стрыцова — Луция Градецкая/Андрея Клепач.

WTA. Брисбен (Австралия). Парный разряд. Четвертьфинал

Дарья Юрак (Хорватия)/Алисия Росольска (Польша) — Людмила Киченок (Украина)/Чжаосюань Ян (Китай) 1:2 (3:6, 6:4, 9:11)