Видео эпичной развязки матча Австралия – Великобритания

Новости спорта:Сборная Австралии стала первым полуфиналистом ATP Cup.

На новом командном турнире ATP Cup в Сиднее (Австралия) был сыгран первый четвертьфинал — Австралия — Великобритания. В стартовой встрече австралиец Ник Кирьос уверенно победил британца Кэмерона Норри со счётом 6:2, 6:2. Во второй игре британец Даниэль Эванс одолел австралийца Алекса де Минора — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:2).

Судьба путёвки в полуфинал решалась в парной встрече.

В решающем парном матче Ник Кирьос и Алекс де Минаур отыграли 4 матчбола и довели счет до 18-16 на супертайбрейке.

После последнего розыгрыша британцы взяли челлендж, но он оказался в пользу хозяев сиднейских кортов. Эмоции игроков говорят сами за себя.

Австралийцы Алекс де Минор и Ник Кирьос одолели британцев Джейми Маррея и Джо Солсбери со счётом 3:6, 6:3, [18:16].

За выход в финал сборная Австралии поспорит с победителем противостояния Испания — Бельгия, которое состоится завтра, 10 января. Сборная России сегодня в четвертьфинале встретится с командой Аргентины. Турнир завершится 12 января.