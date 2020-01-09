Россия стала вторым полуфиналистом ATP Cup-2020

Новости спорта:За бортом соревнований осталась команда Аргентины.

В четверг, 9 января, в Сиднее состоялись два матчевых противостояния в рамках 1/4 финала Кубка ATP.

Первую путевку в полуфинал в дневной сессии добыла Австралия, в вечерней сессии – Россия уверенно переиграла Аргентину. Для определения победителя не потребовался даже парный матч.

ATP Cup. Четвертьфинал

Аргентина – Россия – 0:2

Гидо Пелья (Аргентина) – Карен Хачанов (Россия) – 2:6, 6:7(4)

Диего Шварцман (Аргентина) – Даниил Медведев (Россия) – 4:6, 6:4, 3:6

Сборная России в полуфинале сразится против Сербии или Канады.