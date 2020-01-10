Грета Тунберг раскритиковала Роджера Федерера

Новости спорта:Грета Тунберг присоединилась к акции против живой легенды тенниса Роджера Федерера.

Всемирно известная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг присоединилась к акции против живой легенды тенниса Роджера Федерера.

17 летняя Тунберг, которая была названа Человеком года по версии журнала «Time» в 2019-м, ретвитнула призыв к Федереру прекратить сотрудничество с банком «Credit Suisse».

Отметим, что участники акции недовольны тем, что банк инвестирует в добычу полезных ископаемых и, следовательно, причиняет вред окружающей среде. 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» эту ситуацию пока не комментировал.

Ранее активисты уже выходили на пикеты с плакатами «Credit Suisse уничтожает планету. Роджер, ты их поддерживаешь?».

Напомним, Федерер пропускает Кубок ATP, который проходит в Австралии.