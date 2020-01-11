Определился второй финалист ATP Cup

Новости спорта:Испанцы без проблем сломили сопротивление австралийцев.

Сборная Испании стала вторым финалистом дебютного розыгрыша ATP Cup. В полуфинале испанские теннисисты обыграли хозяев турнира Австралию — 3:0.

Первое очко сборной Испании принес Роберто Баутиста-Агут, обыгравший в двух сетах Ника Кирьоса. Во втором одиночном поединке первая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл Алекса де Минаура.

В парном поединке также первенствовали испанцы. Пабло Карреньо-Буста и Фелисиано Лопес в трех сетах победили дуэт Крис Гуччионе / Джон Пирс.

В финале ATP Cup Испания сыграет против Сербии, которая в полуфинале обыграла Россию. Финальный поединок пройдет завтра, 12 января.