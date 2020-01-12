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Сборная Украины проведет матч Кубка Дэвиса в Запорожье

Сборная Украины проведет матч Кубка Дэвиса в Запорожье
10:45 Сегодня Телеграф БТУ Фото: Hungarian Tennis

Новости спорта:Поединок с национальной командой Тайваня состоится в марте 2020 года.

В марте 2020-го года украинские теннисисты выступят в плей-офф Первой Мировой группы. Соперниками "сине-желтых" в этой матчевой встрече стали игроки из Тайваня (Украина — принимающая сторона). Поединок состоится в Запорожье во Дворце Спорта "Юность".

После поражения от команды Венгрии сборная Украины попала в плей-офф Первой Мировой группы.

Победители мартовского плей-офф Первой мировой группы затем будут бороться в сентябре за выход в квалификацию розыгрыша Davis Cup Finals-2021 с теми сборными, которые проиграют на отборочном этапе сезона-2020.

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Ранее Козлова выиграла финал квалификации в Хобарте.

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Запорожье, Теннис, Кубок Дэвиса, Новости тенниса, Сборная Украины по теннису.
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