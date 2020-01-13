Ястремская ударно стартовала на турнире WTA в Аделаиде (Видео)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом раунде турнира WTA в австралийской Аделаиде обыграла Тимею Бабош из Венгрии.
Молодой украинке понадобились 1 час и 17 минут для победы, которую она добыла в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.
Во втором раунде Ястремская встретится с победительницей пары Анжелик Кербер из Германии и китаянки Ван Цян.
Обзор матча:
Сезон Даяны Ястремской начался на турнире в Брисбене, где она уступила в первом же раунде соревнований нидерландке Кики Бертенс, так что эта победа является первой для нее в новом сезоне.
WTA. Аделаида (Австралия). Первый раунд
Даяна Ястремская (Украина) — Тимея Бабош (Венгрия) 2:0 (7:5, 6:3)