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Ястремская ударно стартовала на турнире WTA в Аделаиде (Видео)

Ястремская ударно стартовала на турнире WTA в Аделаиде (Видео)
09:13 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинская теннисистка Даяна Ястремская с уверенной победы начала свой путь на турнире в Аделаиде.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом раунде турнира WTA в австралийской Аделаиде обыграла Тимею Бабош из Венгрии.

Молодой украинке понадобились 1 час и 17 минут для победы, которую она добыла в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

Во втором раунде Ястремская встретится с победительницей пары Анжелик Кербер из Германии и китаянки Ван Цян.

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Обзор матча:

Сезон Даяны Ястремской начался на турнире в Брисбене, где она уступила в первом же раунде соревнований нидерландке Кики Бертенс, так что эта победа является первой для нее в новом сезоне.

WTA. Аделаида (Австралия). Первый раунд

Даяна Ястремская (Украина) — Тимея Бабош (Венгрия) 2:0 (7:5, 6:3)

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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