Джокович назвал фаворитов Australian Open

Новости спорта:Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от Australian Open.

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович поделился ожиданиями от Australian Open, который стартует 20 января.

«Думаю, явного фаворита нет. Конечно, есть Федерер, Надаль, я. Нас благодаря опыту, рейтингу и всему остальному, вероятно, назовут тройкой главных фаворитов. Но есть Медведев, Циципас, Тим.

Они демонстрируют великолепный теннис и стали опытнее, играя на большой арене. Она могут на равных сражаться с лучшими игроками мира и побеждать их.

Продолжаются разговоры о том, что игрок из нового поколения выиграет турнир «Большого шлема». Кажется, это действительно случится. Но, надеюсь, не в этом году. Посмотрим», — цитирует Джоковича Sky Sports.