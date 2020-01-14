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Людмила Киченок зачехлила ракетку на турнире в Австралии

Людмила Киченок зачехлила ракетку на турнире в Австралии
10:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Людмила Киченок не смогла пройти в паре первый раунд турнира WTA в Аделаиде.

Украинская теннисистка Людмила Киченок после первого раунда покидает соревнования в паре на турнире Adelaide International (WTA Premier) с призовым фондом 848 тысяч долларов.

Людмила Киченок и ее напарница китаянка Ян Чжаосюань потерпели поражение от третьих “ракеток” турнира Габриэлы Дабровски из Канады и хорватки Дарьи Юрак. Об этом сообщает БТУ.

Поединок продолжался чуть более часа и завершился со счетом 1:6, 3:6.

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Киченок и Ян выполнили 3 брейка за игру, а их соперницы — 7.

Теннисный турнир в Аделаиде (Австралия) продлится до 18 января.

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Людмила Киченок.
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