Людмила Киченок зачехлила ракетку на турнире в Австралии

Украинская теннисистка Людмила Киченок после первого раунда покидает соревнования в паре на турнире Adelaide International (WTA Premier) с призовым фондом 848 тысяч долларов.
Людмила Киченок и ее напарница китаянка Ян Чжаосюань потерпели поражение от третьих “ракеток” турнира Габриэлы Дабровски из Канады и хорватки Дарьи Юрак. Об этом сообщает БТУ.
Поединок продолжался чуть более часа и завершился со счетом 1:6, 3:6.
Киченок и Ян выполнили 3 брейка за игру, а их соперницы — 7.
Теннисный турнир в Аделаиде (Австралия) продлится до 18 января.