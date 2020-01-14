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На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от пожаров

На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от пожаров
11:43 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Ожидается, что в течение дня качество воздуха улучшится.

На Открытом чемпионате Австралии приостановили утренние тренировки из-за задымленности в результате масштабных лесных пожаров в стране. Об этом говориться в пресс-релизе турнира.

В ночь с понедельника на вторник, ветер дул в сторону Мельбурна, где сейчас проходят матчи квалификации Australian Open, что привело к задымлению.

Организаторы заверили, что условия на кортах улучшаются и дальнейшие решения будут принимать вместе с медицинским персоналом.

Бюро метеорологии и Управления по охране окружающей среды оценило качество воздуха в Мельбурне как очень плохое,но ожидается его улучшение.

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Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина проиграла стартовый матч квалификации на Australian Open.

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Пожары, АТР, Теннис, Лесные пожары, Australian Open.
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