Стаховский выиграл свой стартовый матч в квалификации Australian Open

Новости спорта:Единственный украинец в Мельбурне переиграл словенца Блажа Ролу в двух сетах.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский с победы стартовал в квалификации первого в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом круге квалификации Australian Open Стаховский (152-й номер мирового рейтинга) обыграл 29-летнего словенца Блажа Ролу (№143).

В первом сете киевлянин взял верх на тай-брейке – 7:6 (7:3), а во втором в начале сделал брейк и одержал свое преимущество – 6:4.

Квалификация. Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) - Блаж Рола (Словения, 31) 7-6(3), 6-4

В следующем раунде Стаховский сыграет с 22-летним чилийцем Алехандро Табило, который занимает 207-е место в мировом рейтинге.