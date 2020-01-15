Ястремская победила Кербер во втором круге турнира в Аделаиде

Новости спорта:Украинка Даяна Ястремская легко обыграла именитую теннисистку

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором раунде турнира в австралийской Аделаиде справилась с опытной немкой Анжелик Кербер.

19-летней украинке удалось взять первый сет со счетом 6:3, а во втором при счете 2:0 в пользу Ястремской Кербер вызвала на корт физиотерапевта и приняла решение не продолжать поединок.

Это лишь восьмая победа Ястремской в карьере над соперницей из топ-20 мирового рейтинга. В данный момент Кербер занимает 18-е место.

В первом раунде турнира в Аделаиде украинка обыграла теннисистку из Венгрии Тимею Бабош (7:5, 6:3). В четвертьфинале она сыграет против хорватки Донны Векич (№20).

Вскоре Ястремская выступит на Australian Open. Вместе с Элиной Свитолиной она стартует в основной сетке турнира.

WTA. Аделаида (Австралия). Второй раунд

Даяна Ястремская (Украина) — Анжелик Кербер (Германия, 9) 2:0 (6:3, 2:0 отказ)