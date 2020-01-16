Надежда Киченок в паре с Мирзой вышла в полуфинал турнира WTA

Новости спорта:Киченок с Мирзой пробились в полуфинал турнира WTA в Хобарте.

Украинско-индийский дуэт Надежда Киченок - Сания Мирза вышел в полуфинал парного разряда на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хобарте (Австралия) с призовым фондом $275 тыс.

В матче 1/4 финала Киченок и Мирза нанесли поражение американкам Вании Кинг и Кристине Макхэйл - 6:2, 4:6, 10:4.

Поединок продолжался полтора часа.

За выход в финал соревнований Киченок и Мирза сойдутся с чешско-словенским тандемом Мари Боузкова - Тамара Зиданшек, которые обыграли в четвертьфинале украинку Екатерину Бондаренко и канадку Шарон Фишман - 6:3, 3:6, 10:4.