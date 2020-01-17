Ястремская узнала имя соперницы в финале турнира в Аделаиде

Новости спорта:Украинке в финале будет противостоять первая ракетка мира.

Первая ракетка мира Эшли Барти встретилась с американкой Даниэль Коллинс в рамках полуфинального матча турнира в Аделаиде.

Поединок выдался весьма напряженным, а победительницей из него вышла Барти, выступавшая перед родными трибунами.

Аделаида. Полуфинал

Эшли Барти (Австралия) – Даниэль Коллинс (США) – 3:6, 6:1, 7:6(5)

Таким образом, украинская теннисистка Даяна Ястремская в финале турнира в Аделаиде сыграет против первого номера рейтинга WTA Эшли Барти. Матч состоится 18 января. Ориентировочное время начала поединка - 04:00 утра по киевскому времени.