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Ястремская узнала имя соперницы в финале турнира в Аделаиде

Ястремская узнала имя соперницы в финале турнира в Аделаиде
13:17 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинке в финале будет противостоять первая ракетка мира.

Первая ракетка мира Эшли Барти встретилась с американкой Даниэль Коллинс в рамках полуфинального матча турнира в Аделаиде.

Поединок выдался весьма напряженным, а победительницей из него вышла Барти, выступавшая перед родными трибунами.

Аделаида. Полуфинал

Эшли Барти (Австралия) – Даниэль Коллинс (США) – 3:6, 6:1, 7:6(5)

Ястремская вышла в финал турнира в Аделаиде (Видео)

Таким образом, украинская теннисистка Даяна Ястремская в финале турнира в Аделаиде сыграет против первого номера рейтинга WTA Эшли Барти. Матч состоится 18 января. Ориентировочное время начала поединка - 04:00 утра по киевскому времени.

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Теннис, Новости спорта, Новости тенниса, Эшли Барти, Даяна Ястремская, Даниэль Коллинс.
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