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Суббота, 18.01.2020
Украинка Киченок выиграла парный теннисный турнир в Хобарте
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Киченок: Мы выиграли турнир, не имея никаких ожиданий до начала соревнований

Киченок: Мы выиграли турнир, не имея никаких ожиданий до начала соревнований
15:54 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Наджда Киченок поделилась эмоциями от победы на турнире в Хоберте.

Украинская теннисистка Надежда Киченок поделилась эмоциями после победы в парном разряде на турнире международной серии в Хобарте.

Напомним, украинка в дуэте с экс-первой ракеткой мира в паре Саней Мирзой из Индии обыграла в финале второй сеяный китайский дуэт Пэн Шуай / Чжан Шуай.

«Мы выиграли турнир, не имея никаких ожиданий до начала соревнований. Это необычайное чувство.

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Хотела бы поблагодарить Саню Мирзу за эту потрясающую неделю, а также ее команду, которая заботилась о ее маленьком сыне Изхане, пока мама тяжело работала на корте.

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Саня хоть и пропустила длительное время, но не забыла как играть в теннис, это я вам могу сказать наверняка. Она пришла на первую тренировку и сразу же показала невероятный уровень".

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Новости спорта, Новости тенниса, Саня Мирза, Наджеда Киченок.
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