Парень Свитолиной получил травму в необычном месте

Новости спорта:Фрнцуз получил травму, работая за компьютером.

Известный французский теннисист Гаэль Монфис признался, что получил обидную травму перед стартом Открытого чемпионата Австралии, на котором он, к слову, посеян под десятым номером.

"Я играл за компьютером в своей комнате и случайно ударил рукой по спинке кровати. По хорошему, для лечения в этой ситуации нужен отдых, но так как времени у меня нет, я принял противовоспалительные препараты и приложил лед. Ситуация постепенно улучшается", - приводят слова Монфиса информационные агентства.

В первом раунде Australian Open-2020 33-летний француз сыграет с представителем Тайваня Лу Енсунем. Если, конечно, позволит бытовая травма.

Монфис сейчас замыкает десятку лучших рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, а лидирует, напомним, испанец Рафаэль Надаль.