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Ястремская: Не думаю о том, что для Возняцки наш матч может стать последним

Ястремская: Не думаю о том, что для Возняцки наш матч может стать последним
22:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Каролин завершит карьеру после Australian Open.

Теннисистка Даяна Ястремская поделилась ожиданиями от предстоящего матча второго круга Australian Open против Каролин Возняцки. Представительница Дании завершит карьеру после турнира Большего шлема.

«Не думаю о том, что для Возняцки наш матч может стать последним. Только вчера я прочитала, что это последний турнир для нее. Не хочу об этом говорить. Для меня это просто еще один матч. Для нее — не знаю. Думаю, завтра будет интересный матч, очень эмоциональный».

«Возможно, то, что меня тренирует Саша [Саша Бажин ранее работал с Возняцки] будет преимуществом, потому что он знает ее игру. Он знает какие-то мелкие детали. Но у меня есть собственное мнение о ней и как мне стоит играть. Конечно, я поговорю с Сашей обо всем, но когда ты на корте, то не беспокоишься о тактике. Ты просто играешь так, как чувствуешь», — цитирует Ястремскую Wtatennis.com.

Сегодня Ястремская в первом раунде Australian Open легко обыграла Кайю Ювен из Словении (6:1, 6:1).

Ястремская сыграет против Возняцки в ночь с 21 на 22 января. Ориентировочное начало поединка 03:30 по киевскому времени.

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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