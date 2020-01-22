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Свитолина - Дэвис: на кого ставят букмекеры во втором круге Australian Open

Свитолина - Дэвис: на кого ставят букмекеры во втором круге Australian Open
09:59 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:

В четверг, 23 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соперницей украинки станет американка Лорен Дэвис.

Букмекеры оценили шансы теннисисток на выход в следующий этап и определили фаворита противостояния.

Так, больше шансов на выход в третий круг у Свитолиной.

На ее успех в конторе bet365 принимают ставки с коэффициентом 1.20, в то время, как победу ее соперницы оценивают в 4.50.

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Ровно такие же коэффициенты установили и специалисты из betfair.

Начало поединка Свитолина - Дэвис запланировано на 2:00 по киевскому времени.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Australian Open, Лорен Дэвис, Новости тенниса, Свитолина - Дэвис.
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