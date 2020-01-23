Australian Open: Федерер сыграет в 3-м круге

Новости спорта:Федерер проиграл всего шесть геймов во втором круге Australian Open.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 6:1, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Бывшая первая ракетка мира 14 раз подал навылет, активно выиграл 42 очка и совершил 14 невынужденных ошибок. На счету его соперника 4 эйса, 22 виннера и 24 неточности.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года 38-летний швейцарец поспорит с хозяином кортов Джоном Миллманом.

Действующим победителем Australian Open является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.