Свитолина прошла Дэвис на Australian Open 2020

Новости спорта:Элина Свитолина пробилась в третий круг Australian Open 2020.

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина вышла в четверг в третий круг первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии.

В Мельбурне харьковчанка (№5 WTA) во втором раунде обыграла Лорен Дэвис из США (62) - 6:2, 7:6 (8:6).

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.

Добавим, что ранее Свитолина и Дэвис провели между собой четыре матча. Все поединки выиграла украинка, отдав сопернице лишь один сет.

В третьем раунде Australian Open Элина Свитолина встретится с 32-й "ракеткой" мира испанкой Гарбинье Мугурусой, которая сегодня за 2 часа 23 минуты одолела Айлу Томлянович из Австралии (52).

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом 49 млн 564 тыс 735 долл продлится до 2 февраля.