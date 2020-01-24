"Великий боец": Свитолина и другие записали прощальное видео для Возняцки

Новости спорта:Датчанка завершила профессиональную карьеру.

Элина Свитолина, вместе с другими звездами тенниса, записала прощальное обращение к Каролин Возняцки. В записи приняли участие Серена Уильямс, Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Эшли Барти и другие известные игроки.

«Каролин великий боец и всегда показывала это на корте. Поздравляю тебя с завершением карьеры», — сказала Элина в обращении.

«Ты часто играла передо мной, и твои матчи длились бесконечно, но это нормально, я любил смотреть твою игру», — пошутил Федерер.

«Мне будет очень тяжело без Каролин в туре, она моя лучшая подруга. Но я рада за нее и знаю, что она сделала все, что хотела», — сказала Серена Уильямс.

«Ты фантастический человек и сделала очень много для тенниса», — добавил Новак Джокович.