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Пятница, 24.01.2020
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Федерер за 4 часа одолел Миллмана на Australian Open 2020 (Видео)

Федерер за 4 часа одолел Миллмана на Australian Open 2020 (Видео)
16:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Роджер Федерер пробился в следующий раунд Australian Open 2020.

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, пробился в четвёртый круг, одолев хозяина кортов Джона Миллмана со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 4 часа 3 минуты.

Бывшая первая ракетка мира 16 раз подал навылет, активно выиграл 62 очка и совершил 82 невынужденные ошибки. На счету Джона, занимающего 47-ю строчку в рейтинге ATP, 11 эйсов, 40 виннеров и 48 неточностей.

За выход в четвертьфинал стартового турнира "Большого шлема" 2020 года 38-летний швейцарец поспорит с венгром Мартоном Фучовичем.

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Действующим победителем Australian Open является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.

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Теннис, Роджер Федерер, Australian Open, Новости тенниса, Australian Open-2020.
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