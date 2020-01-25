Микст Киченок и Бопанны пробился во второй круг Australian Open 2020

Новости спорта:Надежда Киченок и Рохан Бопанна пробились в 1/8 финала Australian Open-2020.

Украинка Надежда Киченок и представитель Индии Рохан Бопанна преодолели стартовый раунд смешанного разряда на первом в сезоне турнире серии Grand Slam - Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне с призовым фондом $49,5 млн.

За выход во второй круг Australian Open украинско-индийский микст обыграл украинско-американский дуэт Людмила Киченок - Остин Крайчек - 7:5, 4:6, 10:6.

Путевку в четвертьфинал турнира Надежда Киченок и Рохан Бопанна разыграют с американско-бразильским тандемом Николь Мелихар - Бруно Соарес, который взял верх над Алисией Росольской из Польши и немцем Андреасом Мисом - 6:2, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии продлится до 2 февраля.