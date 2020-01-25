Доминик Тим прекратил сотрудничество с легендарным тренером

Новости спорта:Доминик Тим объявил о прекращении сотрудничества с тренером Томасом Мустером.

Пятая ракетка мира Доминик Тим объявил о прекращении сотрудничества с тренером Томасом Мустером в комментарии журналистам.

Мустер вошел в тренерский штаб своего соотечественника в начале нынешнего года, но уже сегодня отсутствовал во время матча Тима с американцем Тэйлором Фрицом в третьем раунде Australian Open.

В работе с Тимом Мустер помогал прежнему тренеру австрийца, чилийцу Николасу Массу.

В бытность игроком Мустер становился первой ракеткой мира в 1996 году. Австриец дважды выходил в полуфинал Australian Open и становился чемпионом Ролан Гаррос.

Тима ждет встреча с Гаэлем Монфисом в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Игра состоится в ночь на понедельник, 27 января.