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Australian Open. Петра Квитова стала первой четвертьфиналисткой

Australian Open. Петра Квитова стала первой четвертьфиналисткой
06:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Квитова обыграла Саккари и стала первой четвертьфиналисткой Australian Open-2020.

Чешская теннисистка Петра Квитова стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Австралии. В матче четвёртого круга ей удалось обыграть представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. За это время Квитова совершила 5 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов.

На счету Саккари 3 эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Квитова поспорит с победителем пары Эшли Барти – Элисон Риске.

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Australian Open-2020 проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн.

В женском одиночном разряде действующим победителем турнира является японка Наоми Осака, которая в прошлом году в финале обыграла Петру Квитову.

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АТР, Петра Квитова, Теннис, Australian Open, Australian Open-2020.
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