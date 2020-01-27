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Парень Свитолиной вылетел из Australian Open, уступив Тиму (Фото)

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Парень Свитолиной вылетел из Australian Open, уступив Тиму (Фото)
11:36 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Гаэль Монфис не смог завоевать титул Большего шлема, как обещал ранее.

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Франции Гаэля Монфиса (10) со счётом 6:2, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.

Доминик дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, ни одной двойной ошибки и брейка.

Тим впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Australian Open. Ранее его лучшим результатом на этих соревнованиях был выход в четвёртый круг.

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Тим поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем, получившим первый номер посева, либо с хозяином кортов Ником Кирьосом (23). Соревнования в Мельбурне завершатся 2 февраля.

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Гаэль Монфис, Теннис, ATP, Новости тенниса, Доминик Тим.
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