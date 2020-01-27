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Не оставляет шансов: Мугуруса проходит в следующий раунд Australian Open

Не оставляет шансов: Мугуруса проходит в следующий раунд Australian Open
12:11 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Обидчица Элины Свитолиной продолжает уверенно шагать дальше на Australian Open.

Десятая ракетка мира, голландка Кики Бертенс проиграла испанке Гарбинье Мугурусе, занимающей 32-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 3:6 в четвертом раунде Australian Open.

Встреча длилась 1 час 8 минут. За это время 28-летняя Бертенс выполнила пять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала два брейка-пойнта, а 26-летняя Мугуруса шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала пять брейков.

Ранее счет в личных встречах был 4:2 в пользу голландки.

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Следующей соперницей Мугурусы в 1/4 Australian Open станет немка Анжелик Кербер или россиянка Анастасия Павлюченкова.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Australian Open, Новости спорта, Новости тенниса, Гарбинье Мугуруса, Кики Бертенс.
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