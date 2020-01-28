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Федерер стал первым полуфиналистом Australian Open, обыграв Сандгрена

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Федерер стал первым полуфиналистом Australian Open, обыграв Сандгрена
10:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Швейцарский теннисист Роджер Федерер в тяжелейшем поединке взял верх над представителем США Теннисом Сандгреном и вышел в полуфинал Australian Open.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в поединке, который длился 3,5 часа, победил в пяти сетах американца Тенниса Сандгрена и вышел в полуфинал Australian Open.

Экс-первая ракетка мира выиграл первый сет, но затем два подряд проиграл и параллельно брал медицинский тайм-аут.

Однако, все же Федерер сумел перехватить инициативу. Сперва он сравнял счет по партиям, победив на тайбрэйке, а затем в пятом сете дожал Сандгрена.

Швейцарец стал первым полуфиналистом нынешнего розыгрыша Australian Open. Он сыграет с победителем сегодняшнего матча между Милошом Раоничем и Новаком Джоковичем.

Обзор матча:

Ранее по ходу турнира Федерер победил Стива Джонсона, Филипа Крайиновича, Джона Миллмана и Мартона Фучовича.

Завтра также поединки четвертьфинала проведут Станислас Вавринка и Александр Зверев, а также Рафаэль Надаль и Доминик Тим.

ATP. Australian Open. Четвертьфинал

Теннис Сандгрен (США) — Роджер Федерер (Швейцария, 3) 2:3 (3:6, 6:2, 6:2, 6:7 (8), 3:6)

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