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Сборная важнее: Ястремская отказалась защищать титул в Хуахине

Сборная важнее: Ястремская отказалась защищать титул в Хуахине
12:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Даяна Ястремская не будет защищать чемпионский титул на турнире в Хуахине.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не будет защищать чемпионский титул на турнире в Хуахине, сообщает btu.org.ua. В прошлом году украинка совершила невероятный камбэк в финале против австралийки Айлы Томлянович и на тай-брейке вырвала победу в турнире.

Ранее Даяна украинка завершила выступления в одиночном разряде на стадии второго раунда Australian Open. В стартовом поединке она обыграла словенку Кайю Юван (6:1, 6:1), но далее ей не удалось справиться с Каролин Возняцки (5:7, 5:7).

Кроме того, Ястремская в паре с Фанни Столлар из Венгрии в двух сетах проиграла дуэту чешки Кветы Пешке и Деми Схюрс из Нидерландов — 4:6, 2:6 и вылетела с парного турнира AO еще в первом раунде.

Сборная Украины на Кубке Федерации: заявка, соперники и даты матчей

6 и 7 февраля Ястремская в составе сборной Украины проведет матчи Кубка Федерации. В рамках группы A украинские теннисистки 6 февраля сыграют с Болгарией, а 7 февраля — с Хорватией. Оба матча начнутся в 16:00 по киевскому времени.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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