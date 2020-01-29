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Федерер оштрафован за нецензурное выражение на матче Australian Open

Федерер оштрафован за нецензурное выражение на матче Australian Open
12:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Швейцарский теннисист Роджер Федерер заплатит 3 тысячи долларов.

В четвертьфинале Открытого чемпионата по теннису швейцарец Роджер Федерер встречался с Теннисом Сангреном из США.

Во время поединка Федерер произнес нецензурное выражение, которое услышал линейный судья и передал арбитру.

За это швейцарца наказали штрафом в 3 тысячи долларов.

Федерер попытался как-то себя оправдать, но наказание принял.

"Я же не на весь стадион выругался. Но, хорошо, никаких проблем, я принимаю наказание.

На каком языке ругался? На смеси языков. Видимо, линейный арбитр тоже на них говорит. В следующий раз буду аккуратнее", - цитирует Федерера Express.

20-кратный победитель турниров Большого шлема одержал победу над Сангреном и вышел в полуфинал турнира, где встретится с Рафаэлем Надалем.

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Теннис, Роджер Федерер, ATP, Новости тенниса.
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