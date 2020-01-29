Свитолина и Ястремская заявилась на турнир WTA в Индиан-Уэллсе

Новости спорта:Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на турнир в Индиан-Уэллс

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на первый в сезоне турнир WTA Premier Mandatory, который пройдет с 11 по 22 марта в американском Индиан-Уэллсе.

В прошлом сезоне Элина дошла до полуфинала турнира, в котором уступила будущей победительнице Бьянке Андрееску из Канады. Канадка, которая восстанавливается после травмы, также находится в заявочном списке на турнир.

Даяна Ястремская в минувшем розыгрыше выбыла в первом раунде, проиграв австралийке Дарье Гавриловой.

Элина Свитолина по результатам прошедших матчей Australian Open гарантировала себе четвертую позицию в обновленном рейтинге WTA. Первая ракетка Украины завершила Открытый чемпионат Австралии на стадии третьего раунда, проиграв испанке Гарбинье Мугурусе в двух сетах (1:6, 2:6).