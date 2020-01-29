Надаль в 4-х часовом матче уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open 2020

Новости спорта:Рафаэль Надаль в четвертьфинале Australian Open 2020 уступил Доминику Тиму.

19-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, не сумел выйти в полуфинал, проиграв представителю Австрии Доминику Тиму (5) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 4 часа 10 минут.

Первая ракетка мира 11 раз подал навылет, активно выиграл 49 очков и совершил 33 невынужденные ошибки. На счету австрийца 14 эйсов, 65 виннеров и 49 неточностей. Доминик впервые сыграет в полуфинале Australian Open.

За выход в финал стартового турнира "Большого шлема" 2020 года Тим поспорит с немцем Александром Зверевым, получившим седьмой номер посева.

Соревнования завершатся 2 февраля. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.