Кенин стала первой финалисткой Australian Open, обыграв Барти (Видео)

Новости спорта:София Кенин стала первой финалисткой Australian Open.

София Кенин стала первой финалисткой Australian Open после победы над первой ракеткой мира Эшли Барти.

21-летняя американка победила за час и 48 минут, подав 2 эйса и реализовав 2 из 4 брейков.

Теннисистки встречались между собой в шестой раз, а в пяти предыдущих матчах Кенин одержала только одну победу — в 1/16 финала турнира в Торонто.

Таким образом, София вышла в свой первый в карьере финал турниров Большого шлема.

Второй финалисткой станет победительница матча между Симоной Халеп и Гарбинье Мугурусой.

Обзор матча:

WTA. Australian Open. 1/2 финала

Эшли Барти (Австралия, 1) — София Кенин (США, 14) 0:2 (6:7(6), 5:7)