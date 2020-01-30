"Мечты сбываются": Мугуруса - о выходе в финал Australian Open

Новости спорта:Гарбинье Мугуруса прокомментировала выход в финал Australian Open.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала выход в финал Australian Open. Цитирует испанку пресс-служба турнира.

«Я отыгрывалась в первом и втором сетах, но по ходу матча просто не думала, что проигрываю. Говорила себе: «Борись, и шансы придут». Понятно, что с Халеп не может быть простых матчей, так что я просто не опускала руки и выкладывалась в каждом розыгрыше. Кажется, у меня не осталось сил. К счастью, до финала еще целых два дня. Буду отдыхать. Очень рада, что снова буду в финале «мэйджора», но впереди еще большой путь. Весь год мы тренируемся, чтобы выйти на центральный корт и побороться за титул. Иногда мечты сбываются».

Это четвертый финал «мэйджора» для Мугурусы и первый – после Уимблдона-2017. На этом турнире Гарбинье впервые с 2014 не попала в посев Большого шлема. В Мельбурне Гарбинье победила трех соперниц из Топ-10 и стала первой испанкой в финале Australian Open с 1998 года.

Напомним, раннее Кенин стала первой финалисткой Australian Open, сотворив настоящую сенсацию.