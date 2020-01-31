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Младенович и Бабош завоевали титул парного разряда Australian Open

Младенович и Бабош завоевали титул парного разряда Australian Open
10:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Теннисистки провели третий финал Australian Open за последние три года.

Француженка Кристина Младенович в паре с венгеркой Тимеей Бабош одержали победу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Девушки обыграли дуэт Се Шувэй (Тайвань)/Барбора Стрыцова (Чехия).

Французско-венгерской паре хватило двух геймов для того, чтобы вернуть себе титул 2018 года.

Младенович и Бабош, не испытывая сложностей, одержали победу со счетом 6:2, 6:1.

Примечательно, что этот тандем уже третий год подряд выходит в финал парного разряда - в 2018 году девушки триумфовали, а в 2019-м проиграли россиянкам Макаровой и Весниной.

Australian Open, финал, парный разряд

Се Шувэй (Тайвань)/Барбора Стрыцова (Чехия) - Кристина Младенович (Франция)/Тимея Бабош (Венгрия) - 2:6, 1:6.

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Все по теме:

Australian Open, Кристина Младенович, Барбора Стрыцова, Тимея Бабош, Сэ Шувей.
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