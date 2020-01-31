Свитолина VS Монфис: Элина заставила француза отжиматься, выиграв челлендж (Видео)

Новости спорта:Украинка сбила банку из под теннисных мячей во время подачи.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла у своего бойфренда Гаэля Монфиса челлендж на точность.

Элину нужно было подачей сбить банку из под теннисных мячей, по ее словам ей удалось справиться за 2 минуты, Монфис утверждает, что понадобилось как минимум четыре.

В любом случае французу пришлось немного напрячься, вначале согласился выполнить 50 отжиманий, если у Элины все получится.

Напомним, на следующей неделе Свитолина должна выступить в составе сборной Украины в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.