Тим обыграл Зверева на пути в финал Australian Open (Видео)

Новости спорта:Доминик Тим обыграл Александра Зверева и сыграет с Джоковичем в финале Australian Open.

Доминик Тим обыграл Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Для победы пятой ракетке мира потребовались 3 часа и 34 минуты, за которые австриец подал 10 эйсов и реализовал 4 из 9 брейков.

Соперники встречались между собой в девятый раз, а Звереву только дважды удавалось обыграть Тима.

Обзор матча:

В первом финале Australian Open в карьере Доминика его ждет вторая ракетка мира Новак Джокович, который в своем полуфинале в трех сетах обыграл Роджера Федерера.

ATP. . Полуфинал

Доминик Тим (Австрия, 5) — Александр Зверев (Германия, 7) 3:1 (3:6, 6:4, 7:6(3), 7:6(4))