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Зверев пожертвовал часть призовых за Australian Open 2020 на борьбу с лесными пожарами

Зверев пожертвовал часть призовых за Australian Open 2020 на борьбу с лесными пожарами
07:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Александр Зверев пожертвовал $ 50 тысяч на борьбу с лесными пожарами в Австралии.

Немецкий теннисист Александр Зверев перечислил часть призовых, полученных за выступление на Открытом чемпионате Австралии, на борьбу с лесными пожарами.

Напомним, лесные пожары в Австралии начались в сентябре 2019 года. Сгорело несколько миллионов гектаров леса, погибли более 20 человек и более одного миллиарда животных.

"Публика в Австралии всегда добра ко мне. Люблю здесь играть, и зрители это знают. Чувствую себя желанным гостем. К сожалению, не могу пожертвовать все призовые деньги, но сдержу обещание — пожертвую $ 50 тысяч. Надеюсь, это хоть немного поможет", — цитирует Зверева Eurosport.

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Выступление на Australian Open Зверев завершил на полуфинальной стадии, проиграв австрийцу Доминику Тиму со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

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Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Александр Зверев, Australian Open-2020.
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