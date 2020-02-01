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Джокович vs Тим: где и когда смотреть финал Australian Open 2020

Джокович vs Тим: где и когда смотреть финал Australian Open 2020
17:33 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф коллаж

Новости спорта:В воскресенье, 2 февраля, на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоится финальный матч у мужчин.

В воскресенье, 2 февраля, состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом.

Начало матча - в 10:30.

AUSTRALIAN OPEN 2020

Мужской одиночный разряд, финал

Новак Джокович (Сербия) - Доминик Тим (Австрия)

Украинские телеканалы противостояние Джоковича и Тима в финале Australian Open показывать не будут. Матч между сербом и австрийцем можно будет посмотреть на спутниковом телеканале Eurosport 1.

Видео матча появится ближе к началу (10:30)

Ранее теннисисты встречались 10 раз, серб выиграл 6 матче. На харде счет 3:1 в пользу Новака.

Напомним, Джокович – семикратный победитель Открытого чемпионата Австралии, Тим сыграет в финале Australian Open впервые. В случае победы серб вновь возглавит мировой рейтинг. Победа австрийца позволит ему обойти Роджера Федерера в рейтинге ATP и дебютировать в топ-3.

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АТР, Новак Джокович, Теннис, Australian Open, Доминик Тим.
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