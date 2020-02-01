Сенсационная победительница Australian Open Софья Кенин (Фото)

1 Американка Софья Кенин (14) стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2020. В трёх партиях финального матча 21-летняя теннисистка обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.

2 Как отмечается на сайте Australian Open, Кенин стала самой молодой победительницей турнира Большого шлема за 20 лет, с момента, когда 19-летняя Винус Уильям выиграла на Wimbledon.

3 После этой победы Кенин поднимется на седьмую строчку мирового рейтинга, потеснив одну из самых титулованных теннисисток мира американку Серену Уильямс.

4 София начала играть в теннис в пять лет по протекции отца Александра, который по-прежнему остаётся её тренером. Любимое покрытие — хард.

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