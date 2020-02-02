Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
Гол Бензема - в обзоре Мадридского дерби Реал - Атлетико (Видео)
Гол Бензема - в обзоре Мадридского дерби Реал - Атлетико (Видео)
Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)

Софья Кенин покрасовалась с кубком Australian Open (Фото)

Смотрите фото (4)
Софья Кенин покрасовалась с кубком Australian Open (Фото)
11:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Американская теннисистка Софья Кенин после победы на Открытом чемпионате Австралии устроила фотосессию с чемпионским кубком.

Вместе с трофеем, в роскошном платье она позировала перед камерами на фоне видов Мельбурна.

"Моя мечта сбылась! Было невероятным добраться до этого места и держать в руках чемпионский трофей. Спасибо всем, что были рядом каждый матч. Ваша поддержка — это всё для меня. А ещё приятно почувствовать себя особенной в этом великолепном платье Джейсона Греча!" — написала Кенин на своей странице в "Твиттере".

Напомним, в решающем матче первого в сезоне турнира "Большого шлема" Кенин обыграла двукратную чемпионку мэйджоров из Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.

Американец Рам и британец Солсбери выиграли Australian Open 2020 в парном разряде

Для американки титул в Мельбурне только четвёртый в карьере и первый на турнирах "Большого шлема".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Софья Кенин, Australian Open-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леброн Джеймс сыграл матч НБА в кроссовках с надписью Коби Брайант
02 Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)
03 Лэмпард ворвался на пресс-конференцию Лестера (Видео)
04 Неймар кардинально сменил имидж: теперь он стал еще гламурней (Фото)
05 13 голов - лучший результат Реала за всю историю
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь