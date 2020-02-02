Софья Кенин покрасовалась с кубком Australian Open (Фото)

Новости спорта:Американская теннисистка Софья Кенин после победы на Открытом чемпионате Австралии устроила фотосессию с чемпионским кубком.

Вместе с трофеем, в роскошном платье она позировала перед камерами на фоне видов Мельбурна.

"Моя мечта сбылась! Было невероятным добраться до этого места и держать в руках чемпионский трофей. Спасибо всем, что были рядом каждый матч. Ваша поддержка — это всё для меня. А ещё приятно почувствовать себя особенной в этом великолепном платье Джейсона Греча!" — написала Кенин на своей странице в "Твиттере".

Напомним, в решающем матче первого в сезоне турнира "Большого шлема" Кенин обыграла двукратную чемпионку мэйджоров из Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.

Для американки титул в Мельбурне только четвёртый в карьере и первый на турнирах "Большого шлема".