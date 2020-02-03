Рекорд Федерера: Джокович раскрыл свои планы на будущее

Новости спорта:Джокович прокомментировал свой шанс свой шанс стать лидером по числу титулов на "мэйджорах".

Серб Новак Джокович прокомментировал свой шанс стать лидером по числу титулов на "мэйджорах", обойдя швейцарца Роджера Федерера.

Цитирует Джоковича Reuters.

"Не буду обманывать, что мне этого не хочется. Конечно, я ставлю такую цель. Но мне уже не 20 лет, и многое поменялось. Мне нужно делать упор именно на "мэйджоры" и организовывать свою подготовку относительно них. Я рад, что могу стать лидером по числу трофеев на "мэйджорах" на этом этапе карьеры. Это очень важно с профессиональной точки зрения. Думаю, у меня появится возможность осознать все свои достижения только после завершения карьеры".

Как известно, раннее Доминик Тим поднял Джоковича на первое место, а Роберто Баутиста-Агут вылетел из топ-10.