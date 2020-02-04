"У нас есть шанс": Свитолина о матчах Кубка Федерация

Новости спорта:Элина Свитолина рассказала, чего ожидает от игр за сборную Украины.

Элина Свитолина поделилась впечатлениями от возвращения в лагерь женской сборной Украины, которая готовится к стартовым матчам Кубка Федерации.

«Здорово видеть много новых девочек, которые очень хорошо выступают. Видно, что они работают, они горят, хотят двигаться вперед. Хорошо, что у нас много новых лиц. И я думаю, что это будущее», — рассказала Свитолина в эфире UA:Перший.

«Все относятся профессионально и это невероятно, что у нас такая команда. Я думаю, что у нас есть шанс».

Не скрывала энтузиазма по поводу предстоящего дебюта за сборную и Катарина Завацкая.

«Была очень рада, когда узнала, что меня берут в команду. Эта атмосфера, Кубок Федерации — это для меня впервые. Очень готовилась. Бороться за Украину — мне это очень нравится», — заявила 19-летняя Катарина.

Сборную Украины ждут матчи Первой группы Евро-Африканской зоны. 6 февраля — игра со сборной Болгарии, 7-го — с командой Хорватии.