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"У нас есть шанс": Свитолина о матчах Кубка Федерация

"У нас есть шанс": Свитолина о матчах Кубка Федерация
22:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Элина Свитолина рассказала, чего ожидает от игр за сборную Украины.

Элина Свитолина поделилась впечатлениями от возвращения в лагерь женской сборной Украины, которая готовится к стартовым матчам Кубка Федерации.

«Здорово видеть много новых девочек, которые очень хорошо выступают. Видно, что они работают, они горят, хотят двигаться вперед. Хорошо, что у нас много новых лиц. И я думаю, что это будущее», — рассказала Свитолина в эфире UA:Перший.

«Все относятся профессионально и это невероятно, что у нас такая команда. Я думаю, что у нас есть шанс».

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Не скрывала энтузиазма по поводу предстоящего дебюта за сборную и Катарина Завацкая.

«Была очень рада, когда узнала, что меня берут в команду. Эта атмосфера, Кубок Федерации — это для меня впервые. Очень готовилась. Бороться за Украину — мне это очень нравится», — заявила 19-летняя Катарина.

Сборную Украины ждут матчи Первой группы Евро-Африканской зоны. 6 февраля — игра со сборной Болгарии, 7-го — с командой Хорватии.

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Сборная Украины, Элина Свитолина, Новости спорта, Новости тенниса.
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